تزنيت.. خلاف بعد جلسة خمرية يتحول لجريمة بشعة

اهتزت ساكنة مدينة تزنيت اليوم الجمعة، على وقع جريمة بشعة، بعد العثور على أحد الأشخاص غارقا في الدماء، وهو في حالة خطيرة بعدما تلقى طعنة غادرة.

وحسب مصادر محلية، فإن الشاب العشريني “الضحية”، تعرض لمجموعة من الطعنات بواسطة آلة حادة بمناطق مختلفة من الجسم من صديق له بعد خلاف خلال جلسة خمرية.

وأضاف المصدر ذاته، أن الحادث استدعى نقل الضحية على وجه السرعة على متن سيارة إسعاف إلى المركز الاستشفائي الاقليمي الحسن الأول بتزنيت لتلقي العلاجات الضرورية.

هدا وقد استنفر الحادث آل مصالح الأمنية التي فتحت تحقيق حول الحادث بناء على تعلميات النيابة العامة، فيما تمكن المشتبه فيه من الفرار.