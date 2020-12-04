الجيش الصومالي يعتقل مسؤول الاغتيالات بحركة الشباب

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - نفذ الجيش الصومالي، الجمعة، عمليتين منفصلتين قتل خلالهما 6 عناصر من حركة الشباب الإرهابية واعتقل مسؤول وحدة الاغتيالات.

وقال الجيش في بيانين وصل ”الخليج 365” نسخة منهما، إن "العملية الأولى جرت في مدينة ونلوين بمحافظة شبيلي السفلى، وتم القبض على مسؤول وحدة الاغتيالات للتنظيم الإرهابي ويدعى محمود محمد شيخ علي".

وأضاف أن "العملية نفذتها القوات الصومالية الخاصة المدربة أمريكيا التي تعرف بـ(دنب) بعد حصول معلومات استخباراتية من وصول الإرهابي إلى المنطقة قبل ليلة واحدة من اعتقاله".



وفي سياق متصل، أعلن الجيش تنفيذ وحدة القوات الخاصة عملية أمنية أخرى تكللت بالنجاح وأسفرت مقتل 6 إرهابيين وإصابة 3 آخرين جرت في 3 قرى تابعة لمدينة كسمايو بمحافظة جوبا السفلى.

ويواصل الجيش الصومالي جهوده في دحر المجموعات الإرهابية في البلاد قبل استحقاق الانتخابات التشريعية والرئاسية العامة المرتقبة في البلاد.

ومؤخرا، صعدت القوات الحكومة الصومالية بدعم أفريقي وأمريكي من عملياتها ضد التنظيم الإرهابي لوقف هجماته الدموية وتحريره من البلاد.

ويعود تأسيس حركة الشباب الإرهابية إلى عام 2004، ودشنت عنفها المسلح ضد الصوماليين في عام 2007، ومنذ ذلك الحين قامت بتنفيذ هجمات إرهابية راح ضحيتها الآلاف.