أردوغان: «أتمنى أن تتخلص فرنسا من ماكرون».. والأخير يدعوه «للالتزام بالاحترام»

دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الجمعة، إلى "الالتزام بالاحترام"، وذلك بعدما وصفه نظيره التركي رجب طيب أردوغان بأنه "عبء على كاهل فرنسا".

وقال ماكرون، في تصريحات لموقع "بروت" الإخباري على الإنترنت، إن أردوغان "يحد من الحريات المتاحة للشعب التركي."

وكان أردوغان قد ذكر أنه "يأمل في أن تتخلص فرنسا قريبا من الرئيس ماكرون"، واصفاً إياه بأنه "عبء على بلاده التي تمر بأوقات عصيبة".

وأوضح الرئيس التركي: "يمثل ماكرون عبئا على فرنسا. يمر ماكرون وفرنسا في واقع الأمر بفترة عصيبة. يحدوني الأمل في أن تتخلص فرنسا من مشاكل ماكرون في أقرب وقت ممكن".

يشار إلى أن العلاقات بين الدولتين توترت كثيراً خلال الأشخر الأخيرة، بسبب خلافات حول سوريا وليبيا ونشر الرسوم المسيئة للنبي محمد في فرنسا.

وتبادلت أنقرة وباريس الاتهامات حول دور كل منهما في صراع ناغورني كاراباخ بين أرمينا وأذربيجان.

وفي وقت سابق، شكك الرئيس التركي في "الصحة العقلية" لنظيره الفرنسي.

وقالت الرئاسة الفرنسية في تعليق لها إن "تصريحات الرئيس أردوغان غير مقبولة. تصعيد اللهجة والبذاءة لا يمثلان نهجاً للتعامل".