الإتحاد الأوروبي يناقش احتمال فرض عقوبات على أنقرة

الجمعة 4 ديسمبر 2020

قال رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، إن لعبة "القط والفأر" بين الاتحاد الأوروبي وتركيا يجب أن تنتهي، في إشارة إلى النزاع بشأن موارد الغاز الطبيعي في شرق البحر المتوسط.



وقال ميشيل خلال مؤتمر صحفي "لعبة القط والفأر يجب أن تنتهي" فيما سحبت تركيا مجددا سفينة تنقيب من مياه متنازع عليها قبيل قمة للاتحاد الأوروبي في العاشر من ديسمبر من المقرر أن تناقش احتمال فرض عقوبات على أنقرة.

وأضاف ميشيل الذي يرأس قمم الاتحاد الأوروبي "في أكتوبر حددنا جدول أعمال إيجابيا ومددنا أيدينا (لهم)، يجب أن توقف تركيا استفزازاتها ونبرتها العدائية".