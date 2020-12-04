ثاني دولة عربية تجيز الاستخدام الطارئ للقاح فايزر

قالت البحرين، يوم الجمعة، إنها أجازت الاستخدام الطارئ للقاح فايزر-بيونتك للوقاية من فيروس كورونا ، لتصبح بذلك ثاني بلد يجيز اللقاح بعد بريطانيا. وكانت البحرين أقرت، في تشرين الثاني/نوفمبر، استخدام لقاح شركة سينوفارم لتحصين العاملين على الخطوط الأمامية.

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