استشهاد فتى فلسطيني برصاص إسرائيلي في الضفة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، الجمعة، استشهاد فتى فلسطيني، متأثرا بجراح أصيب بها جراء طلق ناري إسرائيلي.

وقالت الوزارة، في بيان تلقت ”الخليج 365” نسخة منه، إن الفتى "الفلسطيني علي أيمن أبو عليا (13 عاما)، استشهد مساء الجمعة، متأثرا بجروح أصيب بها ظهر اليوم بالضفة الغربية".



وأوضح البيان أن الفتى لفظ أنفاسه "متأثرا بجروح حرجة برصاص الاحتلال الحي في بطنه".

وأشار إلى أنه تم نقل الفتى، ظهر اليوم، إلى مجمع فلسطين الطبي وهو في حالة حرجة، قبل الإعلان عن استشهاده لاحقا.

وظهر اليوم، اندلعت مواجهات بين فلسطينيين والقوات الإسرائيلية في قرية المغير شمال شرق رام الله.

وأشارت مصادر طبية فلسطينية إلى أن أربعة شبان أصيبوا بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط خلال المواجهات .

فيما قال شهود عيان لـ"الخليج 365" إن القوات الإسرائيلية أطلقت الرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط وقنابل الغاز المسيلة للدموع باتجاه الفلسطينيين.

وعلى صعيد آخر، أصيب عشرات المواطنين الفلسطينيين بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، اليوم الجمعة، بعد مهاجمة القوات الإسرائيلية مسيرة وفعالية زراعة بذور في الأراضي المهددة بالاستيلاء في قرية بيت دجن شرق نابلس، شمالي الضفة.