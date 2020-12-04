بومبيو بـ"حوار المنامة": يجب منع إيران من زعزعة استقرار الشرق الأوسط

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - حذر وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، الجمعة، من أن البرنامج النووي الإيراني لا يزال يشكل تحديا كبيرا.

جاء ذلك في كلمة ألقاها بومبيو، عن بعد، بالنسخة 16 من حوار المنامة الذي تستضيفه العاصمة البحرينية، انطلاقا من اليوم، ويستمر 3 أيام، في قمة تعتبر الأولى من نوعها بالشرق الأوسط.

ويجمع الحوار رؤساء وزراء، ووزراء دفاع ووزراء خارجية ومستشاري الأمن القومي ورؤساء جيوش ومخابرات، بالإضافة إلى نخبة من الخبراء، أصحاب الرأي، ومجتمع الأعمال.

وفي كلمته التي بثتها الصفحة الرسمية للخارجية الأمريكية، وتابعتها ”الخليج 365”، قال بومبيو إن "البرنامج النووي الإيراني لا يزال يشكل تحديا كبيرا".

وأضاف أن الاتفاق الموقع بين طهران ودول كبرى في 2015"سمح لها بتمويل أنشطتها الخبيثة في المنطقة".

ولفت إلى أن إيران "تسعى بشدة للعودة إلى طاولة المفاوضات من أجل تخفيف العقوبات المفروضة عليها، بفضل حملة الضغط التي مارسناها عليها".

ودعا إلى ضرورة عدم السماح لطهران باستمرار زعزعة استقرار الشرق الأوسط.

وتابع أن "مليشيات حزب الله تشهد الآن أزمة حقيقة، بفضل جهود الضغط الدولية التي مورست على إيران".

ومتطرقا إلى مسار السلام مع إسرائيل الذي دشنته دولة الإمارات، ولاحقا البحرين والسودان، أعرب المسؤول الأمريكي عن ثقة واشنطن في أن "دولاً أخرى ستوقع اتفاقات سلام مع إسرائيل".

وفي معرض حديثه عن المصالحة الخليجية، عبر بومبيو عن أمل الولايات المتحدة بنجاح الخطوة، مؤكدا أنها "ستعزز الاستقرار في الشرق الأوسط".

ولفت إلى أن "حل الخلاف الخليجي هو الأمر الصائب لشعوب المنطقة، وسنواصل العمل لتسهيل عقد محادثات وحوار من أجل الحل".

وكان وزير الخارجية الكويتي وزير الإعلام بالوكالة الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح، كشف عن مباحثات "مثمرة" في إطار المصالحة الخليجية.

وقال الشيخ الدكتور أحمد الناصر، في بيان ألقاه عبر تلفزيون الكويت: "في إطار جهود المصالحة التي سبق أن قادها الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، رحمه الله، واستمراراً للجهود التي يبذلها حالياً الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، والرئيس دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة لحل الأزمة، فقد جرت مباحثات مثمرة خلال الفترة الماضية".

وأوضح أن جميع الأطراف أكدوا حرصهم على التضامن والاستقرار الخليجي والعربي، وعلى الوصول إلى اتفاق نهائي يحقق ما تصبو إليه من تضامن دائم بين دولهم وتحقيق ما فيه خير شعوبهم.

وفي كلمته، أكد بومبيو التزام واشنطن بعدم عودة داعش في العراق مجددًا، معتبرا أن بغداد "تسير في الاتجاه الصحيح" في إطار جهود القضاء نهائيا على التنظيم الإرهابي.

ومن المنتظر أن تشهد قمة المنامة مناقشات مثمرة تمتد على مدار 3 أيام، تتمحور حول السياسة الأمنية والخارجية بالإضافة إلى التحديات الأمنية الأكثر إلحاحًا في الشرق الأوسط.

ويشجع الحوار منذ بدايته على المناقشات العابرة للحدود حول الموضوعات الأكثر صلة بالتحديات الأمنية الإقليمية والعالمية.

ومن بين الأهداف الأخرى للمنتدى دراسة وسائل العمل الوطني والإقليمي والدولي ومراجعة نوايا القوى الرئيسية والتباحث حول كيفية دعم التنمية على الرغم من الصعوبات المالية العالمية.

ويأتي المؤتمر بتنظيم مشترك بين وزارة الخارجية البحرينية وأحد أهم معاهد الفكر الاستراتيجي في العالم، وهو المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية "آي آي إس إس"، الذي يتخذ من العاصمة البريطانية مقراً له.