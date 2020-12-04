شكرا لقرائتكم خبر عن البحرين ثاني دولة في العالم تجيز استخدام لقاح فايزر والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - (رويترز)
قالت البحرين، الجمعة، إنها أجازت الاستخدام الطارئ للقاح (فايزر- بيونتيك) للوقاية من فيروس كورونا، لتصبح بذلك ثاني بلد يجيز اللقاح بعد بريطانيا.
وكانت البحرين أقرت في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، استخدام لقاح شركة سينوفارم لتحصين العاملين في الخطوط الأمامية.
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