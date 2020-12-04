هل تعيد رسالة ماجد النصر إلى الانتصارات؟

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الرياض: عيسى الحكمي

طالب أسطورة الكرة السعودية ماجد عبدالله لاعبي فريقه النصر بالعودة مجدداً للانتصارات ونسيان النتائج المتعثرة الأخيرة، مؤكداً في رسالة وجهها عبر حسابه في«تويتر» إلى اللاعبين أن «العالمي» يمتلك أفضل اللاعبين المحليين والأجانب.

وكتب ماجد عبر حسابه«رسالتي إلى لاعبي العالمي: أنتم نجوم كبار وتملكون إمكانيات كبيرة جداً والنادي يملك أفضل اللاعبين الأجانب في دورينا ولديكم استطاعة أن تبدعوا في الملعب مرة أخرى».

‏وأضاف:أنا متأكد أنكم قادرون على العودة إلى الانتصارات فقط انسوا الذي مضى وركزوا في القادم وثقوا بإمكانياتكم وتأكدوا أننا نثق بكم.

وكان النصر وصيف النسخة الأخيرة من الدوري السعودي قد تلقى 5 هزائم في 6 جولات مضت من الدوري ليستقر في المرتبة قبل الأخيرة بثلاث نقاط، و«ما زاد الطين بلة» خسارته لقب كأس الملك على يد غريمه الهلال 1-2.

وحاولت إدارة النصر بث نفس جديد في روح الفريق بتعيين اللاعب السابق حسين عبد الغني مديراً تنفيذياً لكرة القدم إلا أن الفريق خسر في أول مباراة بعد التعيين من أبها 1-2.

وتطالب جماهير النصر بحزمة من الإصلاحات وسط انتقادات لأداء المدرب البرتغالي فيتوريا ورموز الفريق وخاصة المغربيين نور الدين أمرابط وعبدالرزاق حمدالله.

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