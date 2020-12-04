شكرا لقرائتكم خبر عن نابولي وفية لـ«الأسطورة» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كرّمت مدينة نابولي الإيطالية نجم فريقها السابق وأسطورته الأرجنتيني دييجو أرماندو مارادونا الذي فارق الحياة عن 60 عاماً، إثر انتكاسة صحية، بإطلاق اسمه على ملعبها بحسب ما أعلنت بلدية المدينة الجنوبية.

وما إن أعلن عن وفاة مارادونا في بلده الأرجنتين، حتى تبنى رئيس نادي نابولي أوريليو دي لاورنتيس، وسلطات المدينة، فكرة إطلاق اسم الأسطورة الأرجنتينية على ملعب «سان باولو» الذي تألق فيه بطل مونديال 1986 خلال فترة الأعوام السبعة بقميص الفريق الجنوبي.

وكشفت بلدية نابولي أنه تمت الموافقة على تغيير اسم الملعب «من قبل جميع أعضاء المجلس البلدي» الذين أشادوا بمن اعتبروه «أعظم لاعب كرة قدم على مر العصور. بموهبته الهائلة وسحره، شـرَّف قميص نابولي طوال سبعة أعوام، حيث أهداه لقبي الدوري الإيطالي وكؤوساً أخرى مرموقة، وحصل في المقابل على حب أبدي غير مشروط من المدينة بأكملها».

وستكون المباراة الأولى لنابولي على ملعبه بتسميته الجديدة «دييجو أرماندو مارادونا» الخميس المقبل، في الدوري الأوروبي (يورويا ليج) ضد ريال سوسييداد الإسباني.

وسبق للاعبي نابولي أن كرموا الأرجنتيني الذي قاد الفريق إلى لقبيه الوحيدين في الدوري الإيطالي عامي 1987 و1990، إضافة إلى لقبي الكأس المحلية عام 1987، وكأس الاتحاد الأوروبي عام 1989، قبل مباراتهم الأخيرة في «يوروبا ليج» ضد رييكا الكرواتي (2-0) على ملعب سان باولو من خلال ارتداء القميص رقم 10 واسم الأسطورة.

وارتدى جميع اللاعبين الشارة السوداء واحتفظوا بالقميص الرمز خلال تقديم الفريقين وخلال دقيقة الصمت، حيث ظهرت صورة للغائب الأكبر على شاشة عملاقة داخل الملعب.

ثم تواجهوا الأحد مع ضيفهم روما في الدوري (4-0) بقميص مشابه للمنتخب الأرجنتيني تكريماً لمن أطلق عليه لقب «الفتى الذهبي».

ولم ينتظر مشجعو نابولي قرار مجلس الإدارة والبلدية بإطلاق اسم الأرجنتيني على معقلهم، فوضعوا بعد ساعات من خبر الوفاة لافتات على أسوار الملعب كُتب عليها: «ملعب دييجو أرماندو مارادونا» مع صورة لوجه الأرجنتيني وتوقيع أنصار المدرج الشهير «كورفا بي».

وقام قائد نابولي لورنتسو إينسينيي الخميس الماضي، بوضع باقة من الزهور على أسوار النادي. وقال: «مارادونا يمثل الكثير، ليس فقط بالنسبة لي شخصياً، لكن أيضاً لسكان نابولي. لقد دافع عنا دائماً، لقد حملنا في قلبه ويتعين عينا أن نبادله بالمثل».