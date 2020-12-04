شكرا لقرائتكم خبر عن «إيني» تشارك في أكبر حقل بحري لطواحين الرياح في العالم والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت مجموعة «إيني» الإيطالية العملاقة للمحروقات الحصول على 20% من حصص مشروع لشركتي إس إس إي وإكوينور يهدف إلى إقامة أكبر حقل بحري لطواحين الرياح في العالم قبالة سواحل المملكة المتحدة.

وأكدت إس إس إي البريطانية وإكوينور النرويجية في بيانين تخلي كل منهما عن 10% من الحصص، لقاء مبلغ إجمالي قدره 400 مليون جنيه إسترليني (442 مليون يورو).

ومن المتوقع إنجاز الصفقة في مطلع 2021، على أن تصبح معها حصة كل من إس إس إي وإكوينور 40% من المشروع.

وستشارك إيني في الوقت الحاضر في تطوير المرحلتين الأوليين من المشروع اللتين تم الاتفاق على تمويلهما في نهاية تشرين الثاني/نوفمبر لقاء 6 مليارات جنيه إسترليني (6,7 مليار يورو).

ويتضمن المشروع ثلاث مراحل سيتم إنجازها بحلول 2026، ستنشئ عند إتمامها أكبر مزرعة بحرية لتوربينات الرياح في العالم.

وتسلم المرحلة الأولى في 2023-2024.

يقع حقل دوغل بنك في بحر الشمال قبالة سواحل شمال شرقي إنجلترا، وتبلغ طاقته الإجمالية 3,6 جيجاواط، أي ما يوازي استهلاك ستة ملايين منزل أو حوالى 5% من إنتاج الكهرباء البريطاني.

ويمثل المشروع الذي يضم ثلاثة مواقع تبلغ طاقة كل منها 1,2 جيجاواط، استثماراً إجمالياً يقارب تسعة مليارات جنيه إسترليني (أكثر من 20 مليار يورو) لفترة 2000-2026.

وستكون إس إس إي مسؤولة عن مرحلة البناء، فيما تتولى إكوينور عملية استغلال الحقل.

وتمثل هذه الصفقة بالنسبة لشركة إيني مدخلاً إلى سوق طاقة الرياح البحرية في منطقة شمال أوروبا التي تعتبرها «أكبر منطقة واعدة في العالم».

وهذا الاستثمار يقربها من الهدف الذي حددته ببلوغ 5 جيجاواط من الطاقات المتجددة بحلول 2025.

وتحتل طاقة الرياح في البحار مركزاً محورياً في استراتيجية حكومة المحافظ بوريس جونسون الخضراء.

ووعد جونسون بجعل بلاده رائدة في مجال طاقة الرياح البحرية قادرة على إمداد كل الأسر البريطانية بالطاقة مع رفع الإنتاج بأربعة أضعاف إلى 40 جيجاواط بحلول 2030، أي ما يزيد على إنتاج أربعين مفاعلاً نووياً. (أ.ف.ب)