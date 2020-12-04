شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث حول انفجار مصفاة النفط في جنوب أفريقيا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - صرح متحدث باسم خدمات الطوارئ في إقليم كوازولو ناتال في جنوب أفريقيا لرويترز بأن سبعة أشخاص أصيبوا في انفجار مصفاة نفط في ديربان، الجمعة لكن لم ترد أنباء عن وفيات.

وقال المتحدث روبرت ماكينزي إن المصابين في حالة مستقرة، وأضاف أنه تمت السيطرة على الحريق الذي شب في المصفاة.

ولم يتضح إن كان الانفجار أثر على الإنتاج في المصفاة التي تديرها شركة إنجين وتعد ثاني أكبر مصافي النفط في جنوب أفريقيا.

وأكدت الشركة إخماد الحريق في المصفاة، مشيرة إلى أنها تحقق لمعرفة سببه.

وكان مسؤول بشرطة عاصمة جنوب إفريقيا قال إن انفجاراً وقع في ثاني أكبر مصفاة للنفط في البلاد، الجمعة، مضيفاً أنه لم يتضح بعد إن كان أسفر عن إصابات أو وفيات. وذكر الموقع الإلكتروني للشركة أن المصفاة تعمل بطاقة إنتاج 120 ألف برميل يومياً. (رويترز)

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