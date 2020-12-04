شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب بني ياس: لدي خبرة في الكؤوس والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: أيمن بشير

أكد الروماني دانييل ايسيلا مدرب بني ياس قدرة «السماوي» في التأهل إلى الدور ربع النهائي من بطولة كأس رئيس الدولة عندما يواجه العروبة ممثل أندية الدرجة الأولى، منوهاً إلى أن ذلك يجب أن يكون باحترام الفريق المنافس، لافتاً أن الفرق التي تأتي من درجة أقل دائماً تقدم مستويات كبيرة وتعطي 200% من جهدها.

وقال«بالتأكيد ستكون طريقة العروبة في اللعب غير معروفة لدينا، لذا علينا إذ أردنا تجاوزه أن نحترمه قبل كل شيء، وعلينا أن نخطط في تسييرالمباراة على طريقتنا حتى لا نفاجأ في الملعب.

وألمح مدرب«السماوي» إلى عدم مشاركة المهاجم البرازيلي جواو بيدرو أمام العروبة وربما لا يشارك أيضاً قلب الدفاع حسن المحرمي بسبب شعوره ببعض الإرهاق لأنه قادم من إصابة طويلة.

وعن طموح الفوز باللقب، قال إيسيلا متعجباً: لما لا يكون ذلك، الكأس هي بطولة كبيرة وأنا لدي خبرة في الفوز بالكؤوس في بلادي رومانيا، وحققت من قبل الفوز بالسوبر وكأس رومانيا .