واشنطن تعلّق على حل الأزمة الخليجية

أكد وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، أن الولايات المتحدة لديها "أمل كبير" في حل الأزمة الخليجية.

وقال بومبيو، في تصريحات أدلى بها أثناء حوار المنامة اليوم الجمعة، إن حل الخلاف الخليجي هو "الأمر الصائب" لشعوب المنطقة.

وأضاف وزير الخارجية الأمريكي أن واشنطن ستواصل العمل لتسهيل عقد محادثات وحوار من أجل الحل.

وأعرب وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، اليوم الجمعة، عن شكره للمساعي الأمريكية في هذا الخصوص، معرباً عن أمله بأن تتكلل هذه الجهود بالنجاح لما فيه مصلحة وخير المنطقة.

كما رحب الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي نايف الحجرف، الجمعة، ببيان وزير الخارجية الكويتي الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح، المتعلق بتعزيز التضامن والاستقرار الخليجي والعربي وصولا إلى اتفاق نهائي يحقق ما تصبوا إليه الدول من تضامن دائم وتحقيق ما فيه من خير لشعوبها.

وأعلنت الكويت عن إجراء "مباحثات مثمرة" خلال الفترة الماضية، بهدف تحقيق "الاستقرار الخليجي والعربي"، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الكويتية "كونا".

وأعرب الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط عن ترحيبه بمساعي حل الأزمة الخليجية.

ونقلت قناة "روسيا اليوم" عن مصدر مسئول بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية، قوله إن الأمين العام أحمد أبو الغيط يرحب بالجهود والمساعي التي تبذلها الكويت في المرحلة الراهنة لرأب الصدع العربي.