استشهاد طفل فلسطيني برصاص إسرائيلي في الضفة الغربية

محمد اسماعيل - القاهرة - رام الله - (د ب أ):
أعلنت مصادر فلسطينية عن استشهاد طفل فلسطيني اليوم الجمعة برصاص الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية.
وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان إن طفلا 13عاما توفى بعد ساعات من إصابته بعيار ناري أصابه في البطن أطلقه عليه جنود من الجيش الإسرائيلي في قرية المغير في رام الله.
وذكرت مصادر محلية أن الطفل وأربعة شبان أصيبوا بالرصاص الحي والمطاطي خلال مواجهات مع الجيش الإسرائيلي في قرية المغير عقب تظاهرة منددة بالتوسع الاستيطاني.
واندلعت مواجهات في عدد من قرى الضفة الغربية مع الجيش الإسرائيلي اليوم أسفرت عن عشرات الإصابات بالرصاص المطاطي والمعدني وحالات الاختناق خلال تظاهرة أسبوعية ضد الاستيطان.
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