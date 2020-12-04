‏البحرين ثاني دولة في العالم تجيز استخدام لقاح فايزر ضد كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - ‎وكالات:

أعلنت السلطات البحرينية، إجازة استخدام لقاح شركتي فايزر وبيونتيك، ضد كورونا، لتصبح ثاني دولة في العالم تجيز استخدام ذلك اللقاح بعد بريطانيا، وذلك بحسب ما ذكرته شبكة "سكاي نيوز عربية".

منحت الحكومة البريطانية عملاق الأدوية في العالم، شركة "فايزر" الأميركية، حصانة ضد أي ملاحقة قضائية قد تتعرض لها على خلفية لقاح فيروس كورونا المستجد، الذي تطوره مع شركة "بيونتك" الألمانية.

وذكرت صحيفة "إندبندنت" البريطانية، مساء الخميس، أن رئيس فرع الشركة الأميركية في لندن رفض ذكر سبب احتياج "فايزر" إلى هذه الحماية، وأضافت أن "هذا الإجراء القانوني يفتح الطريق أمام الشركة لتوزيع اللقاح في كافة أرجاء بريطانيا خلال الأسبوع المقبل".

ونقلت الصحيفة عن وزارة الصحة البريطانية، تأكيدها أن الشركة الأميركية نالت الحصانة القانونية، مما يعني أن "أي دعوى يرفعها مرضى قد يتضررون من اللقاح لن ينظر فيها".