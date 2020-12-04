في "عزبة محسن".. رصف 167 شارعًا بالإسكندرية - صور

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية – محمد عامر:

واصلت مديرية الطرق والنقل في الإسكندرية، اليوم الجمعة، أعمال رصف شوارع منطقة "عزبة محسن الكبرى" بحي المنتزه أول، وذلك في إطار خطة المحافظة لتطوير العشوائيات.

كانت محافظة الإسكندرية وقعت برتوكول تعاون مع صندوق العشوائيات، لتطوير ٧ مناطق غير مخططة تخدم نحو مليوني نسمة من سكان المحافظة، وذلك بتكلفة ٨١١ مليون جنيه.

وأطلق اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، في 19 يونيو الماضي، إشارة بدء تطوير منطقة عزبة محسن الكبرى بتكلفة تقدر بـ 108 ملايين جنيه، لخدمة 75 ألف أسرة.

من جانبها، قالت أمل محمود، مدير مديرية الطرق بالإسكندرية، إن الخطة تشمل تطوير ورصف 167 شارعا بمنطقة عزبة محسن الكبرى بتكلفة 92 مليون جنيه.

يذكر أن خطة تطوير منطقة عزبة محسن الكبرى التي تقع على مساحة 477 فدان، تشمل تحديث شبكة الصرف الصحي وتركيب 1000 شنيشة جديدة، فضلا عن تطوير شبكة الكهرباء بالكامل من خلال تركيب 1000 ذراع و500 عمود إنارة بتكلفة 15.9 مليون جنيه.