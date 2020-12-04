صور.. نائب محافظ أسوان يتابع مشروعات الطرق في مركز نصر النوبة

محمد اسماعيل - القاهرة - أسوان – إيهاب عمران:

تابع الدكتور أحمد شعبان، نائب محافظ أسوان، اليوم الجمعة، الأعمال الجارية بالمرحلة الأولى من مشروع رفع كفاءة ورصف الطريق الدائري "كلابشة / نصر النوبة"، بطول 12 كم وبتكلفة تقديرية تصل لنحو 135 مليون جنيه.

من المقرر انتهاء العمل في المشروع منتصف عام 2021، ليعقب ذلك البدء في تنفيذ المرحلة الثانية لطريق نصر "النوبة / بلانة" نحو 22 كم.

قال الدكتور أحمد شعبان أن الأعمال بهذا الطريق تشمل تركيب 3200 مصد حديدي، امتداد ترعة وادي العرب لمعالجة عيوب تسرب المياه والتي كانت تتسبب في حدوث هبوط بالطريق الرئيسي، فيما تتضمن الأعمال أيضًا تركيب محول كهربائي بقدرة 200 كيلو وات ضمن الخطة الاستثمارية للوحدة المحلية لاستكمال أعمال الإنارة في المسافة من وادي العرب وحتي مدخل نصر النوبة، إذ جرى إنارة المسافة من كلابشة إلى قورته.

موضحاً أنه جرى منح الأولوية في رصف الطرق بالمدن والقرى طبقاً للاحتياجات الجماهيرية، والتي تخدم أكبر قطاع من المواطنين بهدف تخفيف الأعباء عنهم وعن أصحاب المركبات بما يحقق السيولة المرورية المطلوبة، ومنع تكرار الحوادث، لاسيما أنه يراعى مع تنفيذ أعمال الرصف إعادة تأهيل البلدورات والأرصفة والتخطيط والعلامات الإرشادية، فضلاً عن تنفيذ أعمال التجميل والتشجير والدهانات والإنارة.

وأشار نائب محافظ أسوان إلى أنه يجري التنسيق مع وزارة الإسكان لإدراج مشروع توسعات محطة فطيرة لمياه الشرب والتي تغذي قرى مركزي نصر النوبة وكوم أمبو، لزيادة معدلات تدفق المياه والقضاء نهائيًا على مشكلة الانقطاع المتكرر لها وخاصة في فصل الصيف.