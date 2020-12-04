صور.. بدء فعاليات الدورة الـ13 لملتقى الأقصر الدولي للتصوير

محمد اسماعيل - القاهرة - الأقصر- محمد محروس:

شهدت محافظة الأقصر، اليوم الجمعة، انطلاق فعاليات الدورة الثالثة عشر لملتقى الأقصر الدولي للتصوير والذي ينظمه صندوق التنمية الثقافية بالتعاون مع محافظة الأقصر، تحت رعاية المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، خلال الفترة من 4 وحتى 17 من ديسمبر الجاري.

يشارك في هذه الدورة 8 فنانين مصريين وهم فيروز سمير، ووليد قانوش، وهانى رزق، ووائل درويش، وأحمد عبد الفتاح، ومحمد عيد، ومنال مبارك، وأماني موسى بالإضافة إلى فنانين من السودان، والمملكة العربية السعودي و12 من شباب ورشة العمل المقامة على هامش الملتقى.

من جانبه أكد محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم على أهمية إقامة الملتقيات التي تهتم بمختلف أنواع الفن، بهدف تطوير الفنون التي تعبر عن حضارات ورقي الشعوب.