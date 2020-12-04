الأردن يُسجل 3116 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الأردنية تسجيل 51 وفاة و3116 إصابة بفيروس كورونا المستجدّ في المملكة، اليوم الجمعة، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 2960، والإصابات إلى 234 ألفا و353.



وذكرت الوزارة - في بيان أوردته وكالة الأنباء الأردنية- أن عدد الحالات النشطة حاليّا وصل إلى 54 ألفا و198 حالة، فيما بلغ عدد الحالات التي أُدخِلت اليوم للعلاج في المستشفيات المعتمدة 173

حالة، فيما غادرت 203 حالات المستشفيات بعد شفائها.



ولفتت إلى أن إجمالي عدد الحالات التي تتلقّى العلاج في المستشفيات حاليّاً بلغ 1749 حالة، منها 409 حالات على أسرّة العناية الحثيثة، مشيرة إلى تسجيل 3 آلاف و826 حالة شفاء في العزل المنزلي والمستشفيات، ليصل إجمالي حالات الشفاء 177

ألفا و195 حالة.



وأضافت الوزارة أن 21 ألفا و761 فحصاً مخبريّاً أجري اليوم، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات التي أجريت منذ بدء الجائحة وحتى الآن مليونين و648 ألفا و917 فحصا، لافتا إلى أن نسبة الفحوصات الإيجابيّة لهذا اليوم وصلت إلى قرابة 3ر14 بالمئة.

يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.