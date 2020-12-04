النمسا تدعو إلى التضامن الدولي في أزمة كورونا

دعا وزير خارجية النمسا ألكسندر شالينبرج، اليوم الجمعة، إلى التضامن الدولي في التعامل مع أزمة وباء فيروس كورونا المستجد.



وقال شالينبرج، في رسالة اليوم إلى الأمم المتحدة، إنه لا ينبغي أن يصبح تطوير اللقاح وتوزيعه محور سباق دولي جديد لمجرد التنافس وتأكيد تفوق دولة على أخرى، مشيرا إلى أنه يجب ضمان الوصول العادل والميسور إلى اللقاحات الى جميع سكان العالم دون مفاضلة.



وفي رسالة أخرى، دعا وزير خارجية النمسا منظمة الأمن والتعاون الأوروبي إلى تحمل العبء الأكبر باعتبارها منصة رئيسية في مكافحة فيروس الكراهية والتعصب وحث كل المجتمعات على احترام كرامة الإنسان.



ولفت الوزير إلى أهمية مشاركة الجميع في الحرب ضد الإرهاب وحماية مجتمعاتنا وتعزيز الديمقراطية.

وقد بدأت، اليوم الجمعة، فحوصات فيروس كورونا لجميع سكان ولايات النمسا، وفق جدول

زمني يستمر أسبوعين، وقد تم البدء بسكان العاصمة فيينا وولاية تيرول بسبب ارتفاع مخاطر العدوى فيهما.



وقالت مصادر فى وزارة الصحة بالنمسا، اليوم الجمعة، إن فيينا يتواجد بها ثلاثة مواقع رئيسية لفحص السكان، والذي يتم من خلال اختبار سريع تظهر نتائجه خلال دقائق.

يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.