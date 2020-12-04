1,5 مليون وفاة و65 مليون إصابة بكورونا حول العالم

سيف اليزيد - أودى فيروس كورونا المستجد بحياة مليون و507 آلاف و480 شخصا في العالم منذ ظهوره في نهاية ديسمبر 2019، بحسب تعداد يستند إلى مصادر رسميّة اليوم الجمعة.

وأصيب أكثر من 65 مليونا و202 ألف و960 شخصا في العالم بالفيروس، تعافى منهم 41 مليونا و422 ألفا و500 على الأقل حتى اليوم.

وسجلت الخميس 12658 وفاة إضافية و669 ألفا و926 إصابة جديدة في العالم. وبالاستناد إلى أحدث البيانات، فإن الدول التي سجلت أكبر عدد من الوفيات الجديدة هي الولايات المتحدة (2907) ،تليها إيطاليا (993) والبرازيل (755).

والولايات المتحدة هي أكثر البلدان تضرراً من الوباء، إذ سجلت 276 ألفا و401 وفاة من أصل 14 مليونا و147 ألفا و731 إصابة.

وبعد الولايات المتحدة، أكثر الدول تضررا هي البرازيل حيث سجلت 175 ألفا و270 وفاة من ستة ملايين 487 ألفا و084 إصابة، والهند مع 139 ألفا و188 وفاة (تسعة ملايين و571 ألفا و559 إصابة)، والمكسيك مع 108 آلاف و173 وفاة (مليون و144 ألفا و643 حالة)، والمملكة المتحدة مع 60 ألفا و133 وفاة (مليون و674 ألفا و134 إصابة).

وسجل في بلجيكا أعلى معدل للوفيات بالنسبة لعدد السكان بلغ 147 وفاة لكل مئة ألف نسمة، تليها البيرو (109) وإسبانيا (98) وإيطاليا (96).