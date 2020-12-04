شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. ترحيب سعودي قطري ببيان الكويت حول الأزمة الخليجية والان مع التفاصيل

الجمعة 4 ديسمبر 2020 فيصل بن فرحان أكد وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان، أن المملكة تنظر ببالغ التقدير لجهود الكويت لتقريب وجهات النظر حيال الأزمة الخليجية. وشكر الوزير السعودي المساعي الأمريكية لتقريب وجهات النظر حيال الأزمة الخليجية. وأضاف: نتطلع لأن تتكلل الجهود الكويتية والأمريكية بالنجاح لما فيه مصلحة وخير المنطقة. وكان وزير خارجية قطر قد أكد أن بيان دولة #الكويت خطوة مهمة نحو حل الأزمة الخليجية. وقال الوزير القطري: نشكر للكويت الشقيقة وساطتها منذ بداية الأزمة كما نقدر الجهود الأمريكية. وتابع: نؤكد أن أولويتنا كانت وستظل مصلحة وأمن شعوب الخليج والمنطقة.

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