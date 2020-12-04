الشيخ محمد بن زايد صانع السلام ضمن قائمة الشخصيات الـ50 الأكثر تأثيراً

الجمعة 4 ديسمبر 2020

أرشيفية

وصفت وكالة "بلومبيرغ" العالمية الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، بصانع السلام في الشرق الأوسط بعد اختياره بين أبرز 50 شخصية غيرت المشهد العالمي خلال عام 2020، مؤكدة الوكالة الأمريكية بأنه ساهم في تغيير وقلب الجغرافيا السياسية رأسا على عقب في إشارة إلى الجهد الدبلوماسي للدولة الذي كلل بتوقيع معاهدة السلام بين دولة الإمارات العربية المتحدة وإسرائيل في سبتمبر المنصرم، إيذاناً بإضفاء الطابع الطبيعي على العلاقات بين الجانبين، وهي الخطوة الأولى في المنطقة للسلام مع إسرائيل منذ 26 عاماً.



ونوه تقرير يتصل بالقائمة، كان قد أضاء على الجهود الحثيثة لولي عهد أبوظبي، بأن الخطوة الرامية للسلام في الشرق الأوسط وبقيادة دولة الإمارات تأتي كاختراق دبلوماسي يمكن اعتباره "الأكثر أهمية في الشرق الأوسط منذ جيل".

وعلى الرغم من أن المعاهدة مع إسرائيل لم تكن بجدول زمني محدد، إلا أنها سرعان ما أثبتت ريادة الشيخ محمد بن زايد، بحيث تم انتهاج "نموذج دولة الإمارات" من قبل كل من مملكة البحرين والسودان لتعلنا بدورهما السلام، وفي قرار سيادي، السلام مع إسرائيل.

وتأتي معاهدة السلام بأبعاد إيجابية عديدة، تتجلى إحداها بجني الثمار الاقتصادية لنهج الدبلوماسية، حيث من المتوقع أن تؤدي العلاقات بين الجانبين (الإماراتي والاسرائيلي) لتجارة ثنائية بقيمة 2 مليار دولار سنوياً، بحسب وزارة التجارة الاسرائيلية.

وبالعودة إلى قائمة "بلومبيرغ" لأهم ٥٠ شخصية غيرت العالم في 2020، فقد ضمت شخصيات من بينها الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، والرئيس الأمريكي الحالي دونالد ترامب، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، وشخصيات أخرى كلٌ في مجاله، مثل جيمس غورمان الرئيس التنفيذي لـ "مورغان ستانلي"، وجون روبرتس رئيس المحكمة العليا بالولايات المتحدة، والمغنية الحائزة على جائزة غرامي بيلي إيليش، وتيم كوك الرئيس التنفيذي لشركة "آبل"، وماسايوشي صن الرئيس التنفيذي لـ "سوفت بنك" وغيرهم.