الجامعة العربية تصدر بيانا بشأن المصالحة الخليجية

رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، الجمعة، بالجهود والمساعي التي تبذلها الكويت في المرحلة الراهنة لرأب الصدع العربي.



ونقل مصدر مسؤول بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية، عن الأمين العام، على إثر البيان الذي ألقاه وزير خارجية الكويت الشيخ ناصر الأحمد الصباح في هذا الشأن، تأكيده على أن "كل جهدٍ عربي صادق النية يهدف إلى إنهاء الخلافات العربية على أساس من الصراحة والمكاشفة والاحترام المتبادل هو بمثابة تعزيز للعمل العربي واعتبره جهدا محمودا ومشكورا".



وشدد في هذا الإطار على أن "استمرار الخلافات يخصم من قدرة المنظومة العربية علي التوصل إلى مواقف مشتركة في موضوعات وقضايا هامة وحيوية للجميع، وأن الطريق الوحيد والحقيقي لإنهاء الخلافات هو استعادة الثقة بين الأخوة بإزالة جذور المُشكلات التي أدت إلى نشوء الخلاف من الأصل".