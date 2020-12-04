قيادي بالحشد يهدد ضباطا عراقيين.. الكاظمي يأمر بالتحقيق

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - وجه رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، الجمعة، بالتحقيق في تسجيل صوتي مسرب هدد فيه قائد بمليشيا "الحشد الشعبي" ضباطا بالجيش.

والخميس، أظهر تسجيل صوتي مسرب، تهديد معاون قائد عمليات غرب الأنبار للحشد الشعبي، الحجي أبوزيد، قائدا في الجيش العراقي برتبة عميد، وكذلك قائد عمليات الأنبار ناصر الغنام؛ على خلفية توجيه الغنام برفع الصور واللافتات التابعة للحشد الشعبي بغرض توحيدها وفرزها.

وقالت خلية الإعلام الأمني في بيان تلقت ”الخليج 365” نسخة منه، إن "رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة وجه بتشكيل لجنة تحقيق على مستوى قيادة العمليات المشتركة، للتحقيق الفوري بالتسجيل الصوتي الذي نشر في التواصل الاجتماعي بشأن الاتصال المنسوب إلى ممثل مِن الحشد الشعبي ورئيس أركان قيادة عمليات الأنبار".

ولجنة التحقيق تتكون من وزارة الدفاع الاستخبارات العسكرية والاستخبارات والأمن وأمن الحشد الشعبي.

وشدد الكاظمي، وفقا لبيان الخلية، على ضرورة "الوقوف على حقيقة الأمر والجهة التي سجلت الاتصال، وأسباب نشره الآن واتخاذ الإجراءات القانونية بمحاسبة المقصرين".

وفي التسجيل المسرب، أشار القائد في الحشد إلى أنه سيقوم بوضع حرس من الحشد قرب صور المهندس والحشد، وتوعد بالرد على أي شخص يقترب منها.

ويأتي التهديد على خلفية مساعٍ لإزالة صور ورايات الحشود العسكرية في المحافظة، واقتصارها على صور العلم العراقي، ضمن خطة تهدف إلى استعادة وجه المدينة.



وتحرص مليشيات الحشد على نشر صور لراياتها وقادتها، وضحايا العمليات العسكرية، في رسالة تهدف إلى إظهار النفوذ والهيمنة.

