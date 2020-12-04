شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وزير الخارجية الكويتي: مباحثات مثمرة جرت خلال الفترة الماضية لحل الأزمة الخليجية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 4 ديسمبر 2020 الخليج 365 ـ عدن

أكد وزير الخارجية الكويتي أن مباحثات مثمرة جرت خلال الفترة الماضية لحل الأزمة الخليجية. وأضاف الوزير أحمد الناصر الصباح أن كافة الأطراف أكدوا حرصهم على الوصول إلى اتفاق نهائي يحقق التضامن بين الجميع ومصالح شعوب المنطقة. وأوضح أن الأطراف المشاركة في جهود المصالحة حريصة على الوصول إلى اتفاق نهائي بشأن أزمة الخليج. وأعرب الوزير الكويتي عن التقدير لكبير مستشاري الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر.

كانت هذه تفاصيل خبر وزير الخارجية الكويتي: مباحثات مثمرة جرت خلال الفترة الماضية لحل الأزمة الخليجية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.