شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية: نقدر جهود الكويت لتقريب وجهات النظر حيال الأزمة الخليجية والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - أعرب وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، عن التقدير البالغ لجهود دولة الكويت الشقيقة لتقريب وجهات النظر حيال الأزمة الخليجية.
وقال وزير الخارجية عبر حسابه في «تويتر»: «ننظر ببالغ التقدير لجهود دولة الكويت الشقيقة لتقريب وجهات النظر حيال الأزمة الخليجية، ونشكر المساعي الأمريكية في هذا الخصوص، ونتطلع لأن تتكلل بالنجاح لما فيه مصلحة وخير المنطقة».
وكان وزير الخارجية الكويتي وزير الإعلام بالوكالة الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح، قد أكد في بيان له اليوم (الجمعة) أن المباحثات التي جرت خلال الفترة الماضية للتوصل إلى اتفاق نهائي للمصالحة الخليجية كانت مثمرة، وتأكيد كافة الأطراف حرصهم على التضامن والاستقرار الخليجي والعربي، والوصول إلى اتفاق نهائي يحقق ما تصبو إليه من تضامن دائم بين دولهم وتحقيق ما فيه خير شعوبهم.
كانت هذه تفاصيل خبر وزير الخارجية: نقدر جهود الكويت لتقريب وجهات النظر حيال الأزمة الخليجية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.