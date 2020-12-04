شكرا لقرائتكم خبر عن ضخ 115 مليار دولار في صناديق الأسهم العالمية خلال أسبوع والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال بنك أوف أمريكا إن المستثمرين عززوا مشترياتهم من الأصول العالية المخاطر مثل الأسهم الأسبوع الماضي بينما سحبوا المال من الذهب الذي يُعتبر ملاذاً آمناً، إذ قدمت انفراجات كبيرة بشأن لقاح مضاد لكورونا آمالاً في أن الاقتصادات قد تقترب من العودة إلى وضعها الطبيعي في 2021.

وقال بنك الاستثمار الأمريكي استناداً إلى بيانات من إي.بي.إف.آر إنه جرى ضخ 115 مليار دولار في صناديق الأسهم وهو رقم قياسي في الأسابيع الأربعة الفائتة. وشهدت صناديق السندات دخول تدفقات بقيمة 9.7 مليار دولار في الأسبوع المنتهي في الثاني من ديسمبر/كانون الأول.

وعلى النقيض، شهد الذهب الذي يُعتبر ملاذاً آمناً نزوح تدفقات بقيمة تسعة مليارات دولار في الأسابيع الثلاثة الماضية.

(رويترز)

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