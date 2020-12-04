شكرا لقرائتكم خبر عن ملاحقات قانونية لـ«فيسبوك» بدعوى التمييز ضد الأمريكيين في التوظيف والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أطلقت السلطات الأمريكية ملاحقات قانونية بتهمة «التمييز» في التوظيف في شركة فيسبوك المتهمة بأنها حجزت مناصب لموظفين أجانب على حساب أمريكيين، بعد يومين من تكبد إدارة ترامب نكسة قضائية بشأن تجميد تأشيرات مستخدمة جداً في قطاع التكنولوجيا.

وكتبت وزارة العدل في بيان أن موقع فيسبوك «أنشأ بشكل متعمد نظام توظيف منع أمريكيين مؤهلين من الحصول على فرصة للتعرف والتقدم على هذه المناصب».

وقال مصدر قريب من الملف إن تقديم الشكوى كان مفاجئاً. وهذا قد يعني أن الوزارة ترغب في رؤية الملف يصل إلى المحكمة قبل مغادرة الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب البيت الأبيض في العشرين من يناير/كانون الثاني.

وبحسب الشكوى، فإن فيسبوك لم يعلن عن المناصب المعنية على موقعه الإلكتروني ورفض تقديم طلبات الترشح للمناصب عبر الإنترنت وفرض على الأشخاص المهتمين بالوظائف إرسال ملفاتهم عبر البريد، ما تسبب بجذب عدد قليل من طلبات التقدم للوظائف.

وكان فيسبوك يحجز في الواقع هذه المناصب وهي أكثر من 2600 بين الأول من يناير/كانون الثاني 2018 و18 سبتمبر/أيلول 2019، إلى موظفين موجودين أصلاً في الشركة لديهم تأشيرة مؤقتة ويرغبون في الحصول على الإقامة.

وتعتمد شركات سيليكون فالي كثيراً على الأشخاص الموهوبين تقنياً والمدربين كثيراً في بلدهم الأصلي. لكن للحصول على «البطاقات الخضراء» أو بطاقات الإقامة الدائمة في الولايات المتحدة، يجب تقديم عرض عمل دائم وعلى صاحب العمل إثبات أنه لم يكن لديه مرشح أمريكي مؤهل للوظيفة.

وقال المصدر القريب من الملف إن الوزارة تستهدف أيضاً ممارسات التوظيف لمجموعة كبيرة أخرى من سيليكون فالي التي غالباً ما تستخدم تأشيرات تُسمى «اتش 1-بي».

وتأتي الملاحقات المعلنة الخميس بعد يومين من نكسة تكبدتها السلطات في هذه المسألة. فقد أصدرت محكمة في كاليفورنيا الثلاثاء حكماً لصالح شركات سيليكون فالي الغاضبة بسبب قرار تجميد تأشيرات عمل اتخذه ترامب في حزيران/ يونيو.

وكان قد أعلن ترامب، الذي يستخدم خطاباً مناهضاً للهجرة، تجميد إصدار البطاقات الخضراء وبعض تأشيرات العمل من بينها تأشيرات «اتش 1-بي» المستخدمة كثيراً في قطاع المعلوماتية والرقمية.

وأثار المرسوم الرئاسي معارضة شديدة من جانب أصحاب شركات التكنولوجيا العملاقة على غرار جوجل وأبل وتسبب بتقديم التماسات أمام القضاء من جانب هيئات مثل غرفة التجارة الأمريكية.

وقرر قاض الثلاثاء تعليق تدبيرين حكوميين قد أجبرا الشركات على دفع رواتب أعلى لموظفين لديهم تأشيرات «اتش 1-بي» وتقليص أنواع الوظائف التي تستوفي الشروط للحصول على هذه التأشيرة.

(أ.ف.ب)