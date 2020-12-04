شكرا لقرائتكم خبر عن «ذا صن»: دبي بين الوجهات المفضلة لدى السياح البريطانيين والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365” حلت دبي ضمن قائمة صحيفة «ذا صن» لأفضل الوجهات السياحية التي يستطيع البريطانيون التوجه إليها خلال فصل الشتاء في ظل قيود السفر المعمول بها في معظم الدول.

وأوضحت الصحيفة أن بإمكان جميع القادمين إلى دبي إجراء فحص الخلو من فيروس «كوفيد-19» في المطار، أما بالنسبة لبقية الإمارات فيجب أن يجري المسافر فحص مسحة الأنف قبل 96 ساعة من السفر، وفحصاً آخر قبل 96 ساعة من مغادرة الإمارات.

كما على الوافدين إلى دبي ملء نموذج الإقرار الصحي واستمارة الحجر الصحي اللذين يجب طباعتهما وإظهارهما. ومع ذلك، لا توجد قيود متعلقة بالحجر الصحي عند الوصول أو عند العودة إلى المملكة المتحدة.

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