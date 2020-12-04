في أعلى حصيلة يومية.. أمريكا تُسجل أكثر من 217 ألف إصابة جديدة بكورونا

سجلت الولايات المتحدة خلال اليوم الأخير أكثر من 217 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا، ما يمثل أكبر زيادة منذ بداية الجائحة، وفقًا لـ "جونز هوبكنز" الأمريكية.

وأكدت الجامعة التي تعتمد في إحصاءاتها على بيانات الهيئات الرسمية والمصادر المفتوحة أن حصيلة الإصابات بالفيروس التاجي في الولايات المتحدة ارتفعت خلال يوم أمس الخميس بواقع 217664 حالة (مقابل 200070 إصابة في اليوم السابق)، ما حطم الرقم القياسي السابق الذي يعود إلى 28 نوفمبر الماضي (أي أكثر من

205 آلاف إصابة).

وأشارت الجامعة إلى تسجيل 2879 وفاة جراء مرض "كوفيد-19" الذي يسببه كورونا في البلاد خلال اليوم الأخير، بعد قفزة غير مسبوقة بـ3157 وفاة في اليوم السابق.

وسجلت إجمالا في الولايات المتحدة حتى الآن، حسب بيانات الجامعة، 14 مليونا و149328 إصابة بالفيروس التاجي، منها 276402 حالة وفاة، ما يمثل أكبر حصيلة على مستوى العالم.

وقالت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض

والوقاية منها، الخميس، إن إجمالي عددبفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة ارتفع إلى 13 مليونًا و822249 حالة، بزيادة 196227 إصابة عن الحصيلة السابقة.

وأعلنت المراكز حصيلتها لإصابات كوفيد-19 حتى الرابعة عصر أمس بتوقيت شرق الولايات المتحدة، مقارنة بحصيلتها السابقة التي نشرتها قبل ذلك بيوم.

ولا تعكس حصيلة المراكز الأمريكية بالضرورة الحالات التي تسجلها كل ولاية على حدة.

يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.