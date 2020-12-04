تونس: القبض على عنصرين تكفيريين لانتمائهما إلى تنظيم إرهابي

أعلنت وزارة الداخلية التونسية، اليوم الجمعة، أن قوات الأمن بولايتي قابس ومدنين، ألقت القبض على عنصرين تكفيريين لانتمائهما إلى تنظيم إرهابي.



وأفادت الوزارة ،في بيان لها، بأن دورية تابعة لمصلحة مكافحة الإرهاب التابعة للحرس الوطني بولاية مدنين، تمكنت من إلقاء القبض على عنصر تكفيري صادرة في شأنه عدة أوامر ضبط وأحكام بالسجن.



وأضافت أنه تم أيضًا إلقاء

القبض على عنصر تكفيري بولاية قابس، صادر في شأنه أحكام لانتمائه إلى، وقد أذنت النيابة العمومية، بعد استشارتها، باتخاذ ما يتعين في شأنه.

وفي وقت سابق أعلن وزير الداخلية التونسي توفيق شرف الدين، الاثنين، عن كشف وتفكيك 33 خلية إرهابية خلال العام الجاري.

وقال شرف الدين إنه خلال 2020 تم الكشف عن 33 خلية تكفيرية والقيام بـ 48 عملية استباقية مكنت من القضاء على 9 عناصر إرهابية.

وأضاف أنه تم الكشف عن "مخابر" لصنع المتفجرات، بالإضافة إلى القضاء على عنصرين من العناصر الإرهابية المتحصنة في الجبال.

وأوضح الوزير أن الحل الأمني لا يمكن أن يكون الحل الأسلم والأوحد للحد من الجريمة.

وشدد على ضرورة توفر كل الجهود من المجتمع والأسرة التربوية الناشئة وصولا إلى السلطات التشريعية والقضائية كافة.