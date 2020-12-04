إصابة عشرات الفلسطينيين بالاختناق خلال قمع الاحتلال

أُصيب عشرات الفلسطينيين بالاختناق، بينهم نساء وأطفال، خلال قمع جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة لمسيرة كفر قدوم الأسبوعية، المناهضة للاستيطان والمطالبة بفتح شارع القرية المغلق منذ أكثر من 17 عاما.



ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" عن منسق المقاومة الشعبية في كفر قدوم مراد شتيوي قوله إن العشرات من جنود الاحتلال الإسرائيلي اقتحموا القرية

واعتلوا أسطح المنازل، وأطلقوا وابلا كثيفا من قنابل الغاز المسيل للدموع، ما أدى لإصابة عشرات الفلسطينيين بالاختناق، عولجوا ميدانيا.

وقد اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة مواطنين من مدينة نابلس.



وأفادت مصادر محلية، حسبما أوردته وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية، بأن قوات الاحتلال داهمت إحدى البنايات

السكنية في شارع التعاون العلوي بالمدينة، واعتقلت المواطن مؤيد الألفي، كما اعتقلت المواطن عماد الشامي بعد مداهمتها بناية سكنية في منطقةالجديدة.



وعلى نفس صعيد انتهاكات قوات الاحتلال الإسرائيلي، قامت قوات الاحتلال، باعتقال شابا من البلدة القديمة بالقدس المحتلة.



وأفادت المصادر، بأن عناصر من شرطة الاحتلال، اعتقلت الشاب محمود الجندي بعد أن أوقفته في حي باب حطة عقب صلاة الجمعة في المسجد الأقصى، واقتادته إلى أحد مراكز التوقيف.