رد الجميل.. الجالية اللبنانية تتبرع بالدم للمغاربة والسفير عطا الله يثني على إغاثة المملكة لبيروت – فيديو

فيديو: عبد الله آيت شريف

نظمت السفارة اللبنانية في الرباط، اليوم الجمعة، عملية للتبرع بالدم، وذلك كمساهمة منها في الاستجابة لدعوات سد الخصاص، المسجل في هذه المادة الحيوية ي مختلف بنوك الدم في المملكة.

وشارك في العملية المذكورة العديد من الدبيلوماسيين اللبنانيين، وأصدقاء السفارة في الرباط، فضلا عن عدد مهم من الجالية اللبنانية المقيمة في المغرب.

وفي تصريح لموقع “اليوم 24″، أكد السفير اللبناني في الرباط أن هذه الخطوة تأتي في إطار “العلاقات الأخوية، التي تربط بين الشعبين الشقيقين”، مذكرا بالجهود، التي بذلتها المملكة في إغاثة عاصمة بلاده بيروت، منذ اللحظات الأولى، التي أعقبت الإنفجار المروع، الذي شهده ميناؤها، شهر غشت الماضي، إذ تم إرسال مساعدات طبية عاجلة عبر جسر جوي، بالإضافة إلى مستشفى ميداني، استمر عمله عدة أسابيع.