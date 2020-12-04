الكويت تعلن عن “مباحثات مثمرة” لحل الأزمة الخليجية وقطر ترحب

أعلن وزير الخارجية الكويتي، الشيخ أحمد الناصر المحمد الصباح، اليوم الجمعة، إجراء مباحثات “مُثمرة” لتسوية الأزمة الخليجية.

وقال وزير خارجية الكويت، في بيان تليفزيوني، إنه في إطار جهود الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد الصباح، وخلفه الشيخ نواف الجابر الأحمد الصباح والرئيس الأمريكي دونالد ترامب “فقد جرت مباحثات مثمرة خلال الفترة الماضية”.

وأضاف الشيخ أحمد الناصر الصباح أن كافة الأطراف المشاركة في المباحثات أكدوا “حرصهم على التضامن والاستقرار الخليجي والعربي، وعلى الوصول إلى اتفاق نهائي يحقق ما تصبوا إليه من تضامن دائم بين دولهم وتحقيق ما فيه خير شعوبهم”، كما شكر وزير خارجية الكويت صهر ومستشار الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر على جهوده في خلال هذه المباحثات.

وفي أول تعليق من جانب قطر، قالت وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، إن “بيان دولة الكويت خطوة مهمة نحو حل الأزمة الخليجية”.

وتابع، في تغريدة كتبها عبر تويتر: “نشكر للكويت الشقيقة وساطتها منذ بداية الأزمة، كما نقدر الجهود الأمريكية المبذولة في هذا الصدد ونؤكد أن أولويتنا كانت وستظل مصلحة وأمن شعوب الخليج والمنطقة”.

من جانبه، رحب الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، نايف الحجرف، ببيان وزير الخارجية الكويتي، قائلا إنه “يعكس قوة المجلس وتماسكه، وقدرته على تجاوز كل المعوقات والتحديات”.