والي جهة مراكش – آسفي يتبرأ من صفحة فايسبوكية “تنطق باسمه”

تبرأ والي جهة مراكش آسفي، كريم قسي لحلو، من إحدى الصفحات في مواقع التواصل الاجتماعي، وما ينشره فيها.

وجاء ذلك في بيان توضيحي للوالي، بعدما ظهرت صفحة على موقع “فايسبوك” تحمل اسمه، وأكد البيان أن الشخص، الذي يقف وراء الصفحة، انتحل اسم وصفة المسؤول الإقليمي، ووضع صورته الشخصية عليها.

وأشار البيان نفسه إلى أن الوالي إذ ينفي نفيا قاطعا إنشاءهن أو تسييره لأية صفحة باسمه على الموقع المذكور، فإنه يؤكد على عدم صلته بكل التدوينات، والتعليقات، التي تتداول فيها.

وكانت قد تناسلت على مواقع التواصل الاجتماعي عدة صفحات منسوبة إلى مسؤولين كبار في الدولة، خصوصا في الفترة الأخيرة مع اندلاع أزمة جائحة كورونا، لتعرض أنشطتهم.