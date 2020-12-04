فيلم جديد عن الصحراء المغربية للمخرج داوود أولاد السيد

يحضر المخرج داوود أولاد السيد لعمل جديد، يحكي عن الصحراء المغربية، يصور في منطقة أسا زاك، بعنوان المرجة الزرقاء.

ويسرد فيلم المرجة الزرقاء قصة جد وحفيده، يحكي له عن الصحراء، وتاريخها، أثناء رحلة يقومان بها وسط الرمال.

واختار المخرج داوود أولاد السيد اللجوء إلى أبناء المنطقة، من أجل تجسيد أدوار الفيلم، حيث أقيم اختبار أداء لانتقاء الوجوه المشاركة فيه، فيما أن أماكن التصوير تضم مواقع تاريخية.

ويعتبر المرجة الزرقاء ثالث أفلام داوود أولاد السيد في الصحراء، بعد فيلمي “طرفاية”، و”كلام الصحراء”، الذي تم تصويره في صحراء زاكورة، ومحاميد الغزلان.

يذكر أن داوود أولاد السيد كرم، قبل حوالي شهر، في مهرجان الإسكندرية الدولي لسينما البحر الأبيض المتوسط، في دولة مصر.