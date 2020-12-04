وقالت المديرية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، "سيطرت فرق الدفاع المدني على حادث انقلاب صهريج محمل بـ 36 الف لتر من زيت وقود الگاز قبل الاشتعال في تقاطع مول النخيل نتيجة حادث مروري باشراف ميداني مباشر من قبل مدير عام الدفاع المدني اللواء كاظم سلمان بوهان".



وتابعت، "حيث عملت فرق الدفاع المدني الى تبريد المنتوج بمادة الفوم وتطويق وابعاد مصادر الحرارة عن محيط منطقة الحادث لمنع الاشتعال مع غسل الشارع بعد انسكاب كميات كبيرة من ذلك المنتوج النفطي لتفادي حوادث انزلاق للعجلات المارة عليه مما يؤدي الى وقوع مزيد من الحوادث المرورية".

كانت هذه تفاصيل خبر منع احتراق صهريج وقود منقلب شرقي بغداد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.