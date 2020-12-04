- 1/2
- 2/2
اختارت مجلّة "تايم" العالمة والمخترعة جيتانجالي راو، البالغة 15 سنة من العمر كشخصية العام للأطفال.
وبالإضافة، فقامت راو مؤخّراً بابتكار تطبيق"Kindly" الّذي يستند على الذكاء الاصطناعي لرصد حالات التنمر الإلكتروني عبر الإنترنت.
والجدير بالذّكر أنّ مجلّة تايم بدأت بتقديم جائزة شخصية العام منذ سنة 1927، إلّا أنّها المرّة الأولى الّتي تختار فيها "طفل العام".
وفي العام الماضي، تم اختيار الناشطة المناخية غريتا ثونبرج، الّتي كانت تبلغ 16 عاماً من العمر، لتصبح أصغر شخصية تختارها المجلة كشخصية للعام منذ أن بدأت بهذه الجائزة.
كانت هذه تفاصيل خبر مجلة التايم تختار 'طفلة العام' لأول مرة على غلافها! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.