العشرات يتظاهرون في كربلاء ضد السلاح المنفلت

تظاهر العشرات في محافظة كربلاء، الجمعة، تضامنا مع المحتجين في مدينة الناصرية وللمطالبة بضبط السلاح المنفلت.
وقال مراسل الخليج 365 في كربلاء، ان العشوات انطلقوا بتظاهرة وسط المحافظة تضامنا مع تظاهرات ذي قار وكذلك مطالبين بنزع السلاح المنفلت قبل اجراء الانتخابات والكشف عن قتلة المتظاهرين.
ولفت الى ان التظاهرة انطلقت من مجسر الضريبة باتجاه ساحة التربية وسط المدينة.
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