العشرات يتظاهرون في كربلاء ضد السلاح المنفلت

وقال مراسل الخليج 365 في كربلاء، ان العشوات انطلقوا بتظاهرة وسط المحافظة تضامنا مع تظاهرات ذي قار وكذلك مطالبين بنزع السلاح المنفلت قبل اجراء الانتخابات والكشف عن قتلة المتظاهرين.

ولفت الى ان التظاهرة انطلقت من مجسر الضريبة باتجاه ساحة التربية وسط المدينة.