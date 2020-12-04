عاصفة استهجان ضد خطاب إخواني يهين المرأة التونسية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أثار الهجوم الذي شنه أحد المحسوبين على تنظيم الإخوان ضد المرأة في تونس استهجان وحفيظة المنظمات الحقوقية.

قطعت تونس أشواطا متقدمة في الحفاظ على مكاسب المرأة التي تم تحصيلها في زمن الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة، منذ دولة الاستقلال ( 1956).

لكن هذه المكاسب باتت اليوم مهددة تماما في تونس أمام صعود تيارات إخوانية متشددة تفصح عن تصريحات تتعارض مع حقّقته الدولة المدنية .

وهاجم النائب محمد العفاس عن ائتلاف الكرامة المحسوب على حركة النهضة الإخوانية المدافعين عن حقوق المرأة واصفا إيّاهم بـ"المتاجرين بقضايا المرأة".

واعتبر العفاس ّ أيضا في وصفه للمرأة الحداثية إنها "سلعة مكشوفة رخيصة ".

وجاء عدم اعتراف النائب محمد العفاس بأسس الدّولة المدنية صريحا حينما قال في خطابه المتشدد "دولتهم العلمانية هي دولة المواخير التي تبيع فيها المرأة شرفها".

وواصل النائب تهجمّه على أهم مكسب من مكاسب الدولة التونسية المدنية ألا وهو مجلّة "الأحوال الشخصية" منتقدا اعتبارها "خطّا أحمر" في سعي منه الى ضرب هذا المكسب قائلا: "هم يدافعون عن مجلة الأحوال الشخصية و نحن ندافع عن أحكام رب العالمين".

مجلة "الأحوال الشخصية" هي جملة من النصوص القانونية التي تمنع تعدد الزوجات وتؤسس للحريات الفردية، تم تأسيسها في تونس سنة 1956.

وانتهز محمد العفاس الفرصة في خطابه للنيل من الاتفاقيات الدولية التي تدعم حقوق المرأة قائلا: "سينتصرون للمرأة بالهياكل الدولية ونحن سننتصر لها في الثلث الأخير من الليل بالدعاء"، في استحضار لخطاب تكفيري يجرمه القانون التونسي .

وطالت اتهامات العفاس أيضا دور رعاية المسنين التي أطلق عليها" مراكز العقوق".

عبر عدد من النواب عن استيائهم من مداخلة النائب عن ائتلاف الكرامة محمد العفاس، خلال مناقشة ميزانية وزارة المرأة، أمس الخميس، لينسحبوا بعد ذلك احتجاجا منهم على هذا الخطاب التحريضي الذي يضرب مكاسب الدولة التونسية .

ورغم انسحاب النواب واحتجاجهم واصل النائب المتشدد دعوته إلى إسقاط الدولة المدنية قائلا: "ولتسقط ترهات العلمانية والبورقيبية".

وأثارت مداخلة العفاس ردود فعل عديدة خاصة في صفوف المجتمع المدني على غرار الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات، التي استهجنت في بيان لها، اليوم الجمعة، وبشدة تصريحات العفاس.

وقالت الجمعية في بيانها إن العفاس: ''اتهم النساء في تونس بأبشع التهم ونعتهن بأقبح النعوت بل واعتبر النائب المذكور المنتخب بقانون مدني وبدستور وضعي أنه لا يعترف إلا بالشريعة وبتطبيق الأحكام الشرعية على النساء العازبات وعلى كل امرأة في تونس لا تلتزم بهذه الأحكام''.

وعبرت الجمعية عن تنديدها الشديد بأقوال العفاس قائلة ''هذا النائب المتطرف المتستر بغطاء الدولة المدنية الضامنة للحريات من أجل الترويج لأفكاره الإرهابية وتصورات تياره الرجعية والمنقلبة على الدولة وعلى الدستور''،

واستنكرت ما وصفته بـ''تواطؤ رئيس الجلسة العامة (طارق الفتيتي) الذي لم يقاطع النائب وسمح له بترويج إهاناته للتونسيات تحت قبة المجلس''.

كما دعت مكتب المجلس لإصدار موقفه الرسمي في بيان 'يستنكر فيه هذا الانتهاك الصارخ للدستور وللحقوق والحريات والذي لا يمكن أن يندرج بأية حال من الأحوال تحت غطاء حرية التعبير التي تعلل بها النائب'.

يأتي هذا الخطاب التحريضي في سياق حملات "ترهيبية" يقودها تيّار "ائتلاف الكرامة" الموالي للإخوان لضرب كل أسس الدولة المدنية.

تأسّس "ائتلاف الكرامة" قبل الانتخابات التشريعية التي جرت السنة الماضية وانبثقت توجهاته عما يسمى برابطات حماية الثورة التي تكونت بعد الثورة التونسية.