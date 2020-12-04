السعودية تتطلع لنجاح جهود تقريب وجهات النظر حيال الأزمة الخليجية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - عبرت السعودية، عن تقديرها لجهود الكويت بشأن تقريب وجهات النظر حيال الأزمة الخليجية.

وأعرب وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، في تغريدة عبر "تويتر"، عن تطلعه "لأن تتكلل جهود تقريب وجهات النظر حيال الأزمة الخليجية بالنجاح لما فيه مصلحة وخير المنطقة".

وكان وزير الخارجية الكويتي وزير الإعلام بالوكالة الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح، كشف عن مباحثات "مثمرة" في إطار المصالحة الخليجية.

وقال الشيخ الدكتور أحمد الناصر، في بيان، ألقاه عبر تلفزيون الكويت، إنه في إطار جهود المصالحة التي سبق أن قادها الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، رحمه الله، واستمراراً للجهود التي يبذلها حالياً الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، والرئيس دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة لحل الأزمة، فقد جرت مباحثات مثمرة خلال الفترة الماضية.

وأوضح أن جميع الأطراف أكدوا حرصهم على التضامن والاستقرار الخليجي والعربي، وعلى الوصول إلى اتفاق نهائي يحقق ما تصبو إليه من تضامن دائم بين دولهم وتحقيق ما فيه خير شعوبهم.