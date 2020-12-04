انتخابات 2020.. الكويتيات يأملن تحقيق إنجاز 2009

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تدخل المرأة الكويتية انتخابات مجلس الأمة (البرلمان)، السبت، وسط آمال بتحقيق النجاح الكبير التي حققته عام 2009، بفوز 4 نساء.

وتتنافس في الانتخابات الحالية 29 امرأة من بين 326 مرشحا على 50 مقعدا برلمانيا موزعة على 5 دوائر.

ويبلغ عدد الناخبين 567 ألفاً و694 مواطناً ومواطنة، بينهم 273940 ناخبا، و293754 ناخبة.

ورغم ارتفاع عدد الناخبات عن الناخبين منذ نيل المرأة الكويتية حقوقها السياسية قبل 15 عاما، إلا أن ذلك لم ينعكس على النتائج التي تحققها المرأة في الانتخابات البرلمانية المتعاقبة.

ونالت المرأة الكويتية حقوقها السياسية في جلسة تاريخية بمجلس الأمة يوم 16 مايو/أيار 2005، وانتهت بموافقة 35 عضوا على تعديل المادة الأولى من قانون الانتخاب بما يسمح للمرأة ممارسة حق الترشح والانتخاب وهو اليوم الذي عرف منذ تلك اللحظة بيوم المرأة الكويتية.

ولم تنجح المرأة الكويتية في أول استحقاقين انتخابيين شاركت بهما كمرشحة في انتخابات 2006 و2008، إذ لم تصل أي سيدة إلى قبة البرلمان.

لكن الفشل لم يثن عزم المرأة الكويتية، فخاضت مرة أخرى تجربة الانتخابات البرلمانية عام 2009، حيث استطاعت حينها أن تحقق نصرا كبيرا بفوز أربعة نساء بمقاعد المجلس.

لكن التمثيل النسائي في البرلمان تضاءل مجددا، واقتصر في مجلسي 2013 و2016 على امرأة واحدة هي صفاء الهاشم فقط التي ستخوض انتخابات 2020، إلى جانب 28 مرشحة أخريات موزعات على مختلف الدوائر، باستثناء الدائرة الرابعة التي خلت من أي وجود نسائي.

وتدخل المرأة الكويتية انتخابات السبت وسط آمال كبيرة، بتحقيق إنجاز عام 2009 أو تجاوزه.

ويرى مراقبون أن فرص وآمال المرأة الكويتية لزيادة تمثيلها في البرلمان القادم ارتفعت لعدد من الأسباب، من بينها ارتفاع الوعي السياسي لدى المرأة الكويتية وزيادة إيمانها بأهمية وجود امرأة في المجلس للتعبير عن قضايا المرأة.

وبينوا أن من الأسباب أيضا نجاح المرأة الكويتية في إثبات كفاءتها في مختلف الميادين منذ أن حصلت على حقوقها السياسية، وكان آخر إنجازاتها تعيين ثماني قاضيات في يونيو/حزيران الماضي لأول مرة في تاريخ الكويت، وقد بدأت القاضيات عملهن في شهر أيلول/سبتمبر الماضي.

كما لفتوا أن القيادة الكويتية تدعم ملف تمكين ودمج المرأة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، مشيرين في هذا الصدد إلى أن الكويت تسارع الخطى لتحقيق الهدف الخامس من التنمية المستدامة الذي ينص على المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة بما يتناغم مع الأجندة الأممية 2030 ويتسق مع رؤية الكويت 2035.

وتحمل الانتخابات القادمة أهمية خاصة، كونها الأولى التي تجري في عهد أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، الذي تولى مقاليد الحكم في 29 سبتمبر/أيلول الماضي.