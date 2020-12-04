اعتقال مستوطن حاول إحراق كنيسة بالقدس الشرقية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - نجح حارس كنيسة بمدينة القدس الشرقية، الجمعة، في إيقاف مستوطن إسرائيلي بعد محاولته إحراقها.

وقال شهود عيان إن المستوطن الإسرائيلي دخل كنيسة "الجثمانية" وصب كمية من البنزين على المقاعد الخشبية قبل أن يشعل النار بأحدها.

وانتشرت النيران سريعا إلى مقعد آخر ووصلت إلى الأرض قبل أن يتمكن العاملون في الكنيسة من إخمادها.

وأشار شهود العيان لـ"الخليج 365" إلى أن حارس الكنيسة انتبه على الفور للمستوطن وأوقفه قبل استدعاء الشرطة وطواقم الإطفاء إلى الكنيسة.

وتم إخماد النيران من قبل المواطنين وطواقم الإطفاء، فيما اعتقلت الشرطة الإسرائيلية المستوطن.





وقالت الشرطة الإسرائيلية في بيان تلقته ”الخليج 365” إن المستوطن من سكان القدس الغربية وعمره 49 عاما.

وأشارت إلى أنه "وضع مواد قابلة للاشتعال في داخل الكنيسة وأضرم النيران ما تسبب بإلحاق أضرار طفيفة بأحد المقاعد الخشبية".

ولفتت الشرطة إلى أن حارس الكنيسة أوقفه وسلمه للشرطة التي نقلته للتحقيق.



وتعتبر الكنيسة الجثمانية من أهم الكنائس في مدينة القدس الشرقية.

من جهته، قال وديع أبونصار، المتحدث باسم مجلس رؤساء الكنائس الكاثوليكية في الأراضي المقدسة: "نشكر الله بأنه تم إخماد الحريق بسرعة وأن الحريق خلف أضرارا طفيفة فقط".

وأضاف أبونصار، في بيان: "نناشد فحص دوافع الاعتداء بصورة جدية، خاصة أن الشبهات تشير إلى احتمال أن يكون ناتجا عن دوافع عنصرية".