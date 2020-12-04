الأمم المتحدة: استمرار معارك تجراي يعوق المساعدات

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - جددت الأمم المتحدة قلقها إزاء استمرار المعارك في إقليم تجراي الإثيوبي، مؤكدة أن ذلك يعوق إرسال المساعدات إلى سكان الإقليم.

وأعلنت إثيوبيا،الجمعة، إبلاغ دول أفريقية وأوروبية بالأنشطة الإرهابية لـ"جبهة تحرير تجراي" خلال الفترة الماضية.



وقالت منظمة الأمم المتحدة في أديس أبابا، الجمعة، إن المعارك مستمرة في "أجزاء عدة" من الإقليم رغم بيانات الانتصارات التي أصدرتها الحكومة الفيدرالية الإثيوبية، ما يعقد محاولات تقديم المساعدة لهذه المنطقة الواقعة في شمال إثيوبيا التي تشهد نزاعاً مسلحاً منذ شهر.

وأضاف المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق المساعدة الإنسانية، سافيانو أبرو، لوكالة فرانس برس،: "لدينا معلومات تفيد بأن المعارك مستمرة في أجزاء عدة من تجراي. إنه وضع مقلق ومعقّد بالنسبة إلينا".

ووقعّت الأمم المتحدة، الأربعاء الماضي، مع الحكومة الإثيوبية اتفاقاً ينص على منحها ممرا إنسانيا "بدون قيود" في تجراي كانت تطالب بها منذ أسابيع عدة، محذرة من احتمال حصول كارثة في الإقليم.

وينظر المجتمع الدولي بقلق للتطورات في إثيوبيا الواقعة في القرن الأفريقي، بعد أن تسبب القتال في موجة نزوح لآلاف السكان المحليين في اتجاه الحدود مع السودان

وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإثيوبية، السفير دينا مفتي، كشف عن زيارات متعددة لمسؤولي الأمم المتحدة إلى إقليم تجراي، دون أن يحدد موعد وهويات المسؤولين.

وقال إنهم سيصدرون تقاريرهم ونتائج زيارتهم إلى الإقليم في وقت قريب، دون تفاصيل أكثر.

وأكد مفتي أن مجلس الأمن الدولي لن يجتمع بشأن الأوضاع في إثيوبيا، معتبرا أن ما قامت به أديس أبابا "شأن سيادي لإنفاذ سيادة القانون دون تدخل أي دولة".

والشهر الماضي، قال المتحدث باسم فريق حالة الطوارئ الإثيوبية السفير رضوان حسين، إن الحكومة قد تدرس تصنيف جبهة تحرير تجراي التي تخوض معها حربا "جماعة إرهابية".

وأوضح السفير رضوان، وهو وزير دولة بالخارجية الإثيوبية، أن "قرار تصنيف الجبهة تحت الدراسة ولم يصدر بعد".

والسبت الماضي، أعلن رئيس أركان الجيش الإثيوبي، الجنرال برهانو جولا، سيطرتهم على مدينة مقلي عاصمة إقليم تجراي بالكامل.

وتلاحق الحكومة الفيدرالية الإثيوبية مسلحي "جبهة تحرير تجراي"، ضمن إجراءات إنفاذ القانون في الإقليم.

وأحبطت خلال الأسبوعين الماضيين مخططات إرهابية وتخريبية لعناصرها داخل العاصمة.