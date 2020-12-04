شكرا لقرائتكم خبر عن الجزائر تستعد لحملة تطعيم مجانية ضد كورونا الشهر المقبل والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن مسؤول جزائري أن بلاده ستشرع مع بداية يناير المقبل حملة تطعيم مجانية واختيارية ضد وباء «كوفيد-19»، بالتزامن مع إعلان السلطات تراجع عدد الإصابات والوفيات قياساً بالأشهر الماضية.

وقال مدير الوكالة الوطنية للأمن الصحي كمال صنهاجي، في تصريحات لإذاعة محلية، إن الجزائر ستشرع في عملية التلقيح ضد فيروس كورونا، «على دفعات» مع حلول شهر يناير 2021.

وقال صنهاجي، وهو عالم متخصص في البحوث حول المناعة،«إذا سارت الأمور كما هو مسطر، سننطلق في عمليات التلقيح بعد شهر من الآن على دفعات» وسيكون اللقاح «مجانياً لكل الجزائريين»، و«لن يكون إجبارياً»، ولو أن «أخلاقياً يجب على الجميع الاستفادة منه للوقاية»

وأوضح صنهاجي أن بلاده ستعلن خلال الأيام المقبلة أي اللقاحات ستقتنيها لدى المخابر والشركات الدولية مطمئناً المواطنين بالقول «كونوا متأكدين، لن نأتي باللقاح إلا بعد مصادقة منظمة الصحة العالمية على فاعليته وجودته» وإن الاختيار يعتمد «على دراسة كل اللقاحات بشكل علمي» و«لدينا كل الإمكانات لاقتناء اللقاحات، بما فيها تلك التي تتطلب درجات تخزين منخفضة» في إشارة إلى لقاح «فايزر» الذي يتطلب تخزينه في ثلاجات بدرجات حرارة تتراوح بين 70 و80 تحت الصفر. وأضاف المسؤول الصحي الجزائري أن كل إمكانيات الدولة «بما فيها قدرات وإمكانات الجيش الوطني الشعبي» مسخرة لهذا الغرض.