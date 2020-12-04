شكرا لقرائتكم خبر عن فرنسا: سياسة تركيا «عدائية» ونعمل مع مصر لاستقرار المتوسط والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

قالت الرئاسة الفرنسية، الجمعة، إن سياسة تركيا في منطقة الشرق الأوسط «عدائية»، موضحة أنها تعمل مع نظيرتها جمهورية مصر العربية، لاستقرار شرق المتوسط.

وأفادت الرئاسة الفرنسية أنها تعمل مع مصر أيضاً لدفع الحوار الليبي إلى الأمام، مضيفة أنه يجب التحدث مع جميع الأطراف الليبية لإنجاح حوار الأمم المتحدة.

يذكر أن الرئيس التركي رجب إردوغان، الجمعة، أعرب عن أمله في أن «تتخلص» فرنسا من الرئيس إيمانويل ماكرون «في أسرع وقت ممكن»، واصفاً نظيره الفرنسي بأنه عبء على بلاده التي تمر بأوقات عصيبة.

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