السيسي يتفقد مشروعات الشبكة القومية للطرق والمحاور بالقاهرة والجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:

صرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس عبدالفتاح السيسي، تفقد اليوم الجمعة، عدد من المحاور والطرق الجديدة بمحافظتي القاهرة والجيزة، ومنها محور مصر الجديدة / رمسيس وامتداده الي منطقة السادس من اكتوبر مرورا بكوبري السادس من اكتوبر.

واطلع السيسي على سير الأعمال التنفيذية لعدد من المحاور الرئيسية بمحافظة الجيزة خاصة في منطقة المنصورية عند محور الدائري وتقاطعه مع طريق الفيوم مرورا بحدائق الأهرام، حيث تم إعادة تخطيط تلك المنطقة وتطويرها علي نحو يضمن سهولة الحركة المرورية بها، والتيسير على المواطنين الراغبين فى التوجه إلى كافة الطرق والمحاور من والى تلك المناطق.

وناقش الرئيس العاملين ببعض من تلك المواقع لمتابعة الموقف التنفيذي لسير الأعمال الإنشائية مؤكدا علي ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية للانتهاء من تطوير تلك المحاور، مشددا علي التطبيق الدقيق لإجراءات الوقاية من فيروس كورونا مع بداية الشتاء حفاظا علي صحة كافة العاملين بالمواقع الانشائية.