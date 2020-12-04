أسعار العملات الأجنبية ترتفع مقابل الجنيه في أسبوع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء حفظي: ارتفعت أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه، خلال تعاملات الأسبوع الماضي، وفقا لبيانات البنك الأهلي المصري. وزاد سعر اليورو (أي شراء البنك من العميل) خلال الأسبوع الماضي، ليسجل أمس الخميس 18.88 جنيه للشراء و19.09 جنيه للبيع مقابل 18.53 جنيه للشراء و18.73 جنيه للبيع الخميس الماضي. وارتفع سعر الجنيه الإسترليني، خلال الأسبوع، ليسجل أمس الخميس، 20.83 جنيه للشراء و21.14 جنيه للبيع مقابل 20.78 جنيه للشراء و21.02 جنيه للبيع. وزاد سعر الدولار الكندي، ليسجل أمس الخميس 12.06 جنيه للشراء و12.17 جنيه للبيع مقابل 11.98 جنيه للشراء و12.08 جنيه للبيع الخميس الماضي. وارتفع سعر الين الياباني، ليسجل أمس الخميس 14.92 جنيه للشراء و15.09 جنيه للبيع مقابل 14.92 جنيه للشراء و15.05 جنيه للبيع الخميس الماضي.

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